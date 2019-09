Deutschland Cup Boogie Woogie & 5. dancepoint-Cup Boogie Woogie

Heute ist wieder einmal Spitzen-Tanzsport in Königsbrunn geboten. Die Tanz-Elite im Boogie Woogie ist im Clubheim des TSC dancepoint e. V. beim diesjährigen Deutschland Cup der A- und B-Klassen zu Gast. Ab 16.00 Uhr suchen die Tänzer in insgesamt fünf verschiedenen Wettbewerben den Sieger in der Junior Class, Main Class und Senior Class.

Boogie-Party im Anschluss

Breitensport im Vorfeld

Ausgerichtet wird der Deutschland Cup vom TSC dancepoint e. V. Königsbrunn. Beste Stimmung garantieren neben den Lokalmatadoren auch weitere Weltklasse-Tänzer. Das Clubheim im Gewerbegebiet Süd in Königsbrunn wird sich wieder in einen stimmungsvollen Hexenkessel verwandeln.Lassen Sie sich das Ereignis nicht entgehen! Sie erwarten spannende Wettkämpfe auf Spitzenniveau, Showeinlagen und die Möglichkeit, selbst zu tanzen. Durchs Programm führt Christian Adler, Deutscher Meister 2016. Im Anschluss findet eine Boogie-Party statt, zu der alle Tänzer und Zuschauer herzlich eingeladen sind.Der Kartenvorverkauf läuft über den Ticketshop vom TSC dancepoint – klicken Sie einfach hier . Alle Informationen finden Sie unter www.tsc-dancepoint.de/dc-boogie Im Vorfeld veranstaltet der dancepoint den 5. dancepoint-Cup Boogie Woogie für alle Jugend- und Erwachsenen-Paare im Breitensport. Wer den Groove in sich und Lust dazu hat, sich auf der Tanzfläche zu präsentieren, kann sich unter www.tsc-dancepoint.de/dancepoint-cup anmelden. Zuschauer haben zum 5. dancepoint-Cup freien Eintritt!