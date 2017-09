BMX Racingdays 2017 beim MAC Königsbrunn

Königsbrunn : BMX Bahn MAC Königsbrunn |

Am Samstag 30.09. werden die schwäbischen BMX Meisterschaften und das Finale der ADAC Südbayernserie ausgetragen. Als besonderes Highlight erwartet unsere Zuschauer eine Oldschool-BMX Race, Flatland Show und Oldschool-BMX Ausstellung.



Am Sonntag 01.10. startet der 5. Lauf zur BMX Bayernliga-Serie, dort werden wieder spannende und schnelle Rennen in allen Klassen (Boys/Girls U7 bis Elite) zu sehen sein.



Rennstart ist an beiden Tagen um 13:00Uhr.



Für das leibliche Wohl ist ab 10:00Uhr gesorgt.



Wir freuen uns auf ihren Besuch



MAC Königsbrunn e.V. im ADAC