BMX Race Weekend beim MAC Königsbrunn e.V. im ADAC

Königsbrunn : Jugendsportanlage des MAC am Ilsesee |

Am Sonntag 14.07. startet der 7. Lauf der BMX Bayernliga an der Jugendsportanlage des MAC Königsbrunn e.V. im ADAC am Ilsesee.



Start der Rennen ist um 12:00 Uhr



Uns erwarten wieder spannende und rasante Rennen um wichtige Punkte für die Jahresendwertung der BMX Bayernliga.



Zudem ist dieses Rennen der letzte Test für Acht Königsbrunner BMX Sportler bevor es eine Woche später auf den Weg nach Zolder (Belgien) geht, wo die diesjährige BMX Weltmeisterschaft ausgetragen wird.



Wer also unseren Acht Sportlern persönlich alle Gute für die WM wünschen möchte oder einfach nur mal so vorbeischauen will, ist herzlich eingeladen.



Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.