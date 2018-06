BFV Ferien - Fussballcamp 2018

Spiel, Spaß, Fußball pur in den Ferien beim TSV Königsbrunn!

Das BFV Fussball-Camp 2018!



WANN und WO findet die BFV-Ferien-Fußballschule statt?



WER kann teilnehmen?



WAS erwartet mich?



RAHMENPROGRAMM

BETREUUNG

WIE kann ich mich anmelden?

Auch in diesem Jahr bietet der Bayerische Fußball-Verband (BFV) dezentral wieder seine in den letzten Jahren erfolgreich durchgeführten BFV-Ferien-Fußballschulen in ganz Bayern an.In den Sommerferien können fußballbegeisterte Kinder und Jugendlicheauf dem Sportgelände des TSV Königsbrunn, Königsallee 5, 86343 Königsbrunn gezielt ihrem Hobby nachgehen.Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 7 bis 14 Jahre. Ob Junge oder Mädchen, Feldspieler/in oder Torhüter/in, Anfänger oder Experte, Vereinsmitglied oder kein Vereinsmitglied, bei uns kann jeder teilnehmen, der Lust auf ein tolles Fußball- und Freizeitprogramm hat.Geniale Tricks und Techniken, coole Turniere und Spiele, neue Freunde, Top-Trainingsausstattung von adidas, qualifizierte und geschulte Trainer und vieles mehr! Getreu unserem Motto „Spiel, Spaß, Fußball pur!“ nehmen die Spielerinnen und Spieler mit Freude und Begeisterung an einem coolen Fußball-Freizeit-Event teil.Eine Special ist natürlich das Torwarttraining. Es gibt je nach Teilnehmer eine eigene Torwart-Gruppe. Das Torwarttraining wird durch die Torwartschule Augsburg geleitet. 2 erfahrene Torwarttrainer übernehmen diese Aufgabe.Beim TSV Königsbrunn gibt es ein Rahmenprogramm, nicht nur 5 Tage Fußball, auch für die Action neben dem Spielfeld ist gesorgt.Alle Teilnehmer dürfen Rennfahrer spielen und mit echten Kart fahren. Es gibt ein Quizz und es wird eine Wasserrutsche geben.Weitere Aktionen sind geplant.Alle Spieler gehen in die Kneipp-Anlage und erfrischen uns nach jedem Trainingstag.Vor Ort wirst du täglich von 9 bis 17 Uhr durch ausgebildete Trainer (C- und B-Lizenz) betreut.Für Mittagessen, Obst und ausreichend Getränke ist selbstverständlich gesorgt. Zusätzlich erhältst du eine hochwertige adidas-Ausrüstung (Trikot, kurze Hose, Stutzen und einen Ball im aktuellen Bundesliga-Design) sowie eine Trinkflasche.Für Frühaufsteher: Der TSV Königsbrunn Early-Bird, Betreuung ab 8:00 Uhr mit Frühstück (gegen Aufpreis vor Ort 5,- Euro je genutzten Tag).Dies alles bietet der BFV zum Preis 189,- Euro für 5 Tage (Geschwisterkinder zahlen 169,- Euro).Anmeldung ist nur Online möglich: