Auch beim 6. Tischtennis-Benefizturnier zugunsten des Bunten Kreises wird der gesamte Gewinn wie in den vier vorherigen Jahren an die Stiftung Bunter Kreis Augsburg gespendet, der sich für krebs- und schwerstkranke Kinder einsetzt! Bisher konnten schon 9.467,77€ mit den ersten beiden Turnieren an das Zentrum für tiergestützte Therapie „Ziegelhof“ in Stadtbergen spenden!Das Spielerfeld ist auf 16 Teilnehmer/innen pro Klasse begrenzt. Auch dieses Jahr gibt es wieder die Hobbyklasse! Gespielt wird im Schweizer Turniernsystem, d.h. keiner scheidet aus und jeder hat sechs Spiele, damit sich die Teilnahme auch lohnt!Beginn ist am Samstag, 31.08. um 10:00 Uhr in der Turnhalle der Bereitschaftspolizei in der Föllstr. 24, 86343 Königsbrunn. Ab 16 Uhr wird gemeinsam gegrillt.Anmeldungen bitte per Mail an benefizturnier.tt@gmail.comMeldeschluss ist Donnerstag der 22.08.2019, 23:59 Uhr.Zuschauer sind herzlich willkommen!Weitere Informationen auf unserer Homepage unter :