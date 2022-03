17. Senioren-Wochenende - Internationales Benefiz-Tanzsportturnier für die Ukraine

Königsbrunn : TSC dancepoint e. V. |

Wir sind alle zutiefst erschüttert von den aktuellen Ereignissen in der Ukraine. Um unsere Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung auszusprechen, hat die Vorstandschaft des TSC dancepoint in Absprache mit dem Landestanzsportverband Bayern e.V. beschlossen, dieses Tanzsportturnier als Benefizveranstaltung für die Ukraine auszurichten. Alle Eintrittsgelder der Zuschauer beider Turniertage kommen in vollem Umfang der ukrainischen Bevölkerung und Hilfsaktionen zugute. Ferner gehen sämtliche Spenden der Teilnehmer*innen und Gäste an unterstützende Einrichtungen, bzw. humanitären Hilfsorganisationen. Hiermit wollen wir einen kleinen Beitrag leisten und helfen.



Bereits zum 17. Mal findet nun das Senioren-Wochenende für Turniertänzer*innen der Seniorenklassen I (30/35 Jahre), II (40/45 Jahre), III (50/55 Jahre) und IV (60/65 Jahre) im Clubheim des TSC dancepoint in Königsbrunn statt. Es werden Paare aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und Tschechien erwartet. Es ist eines der größten Seniorenturniere Bayerns. Auf zwei Tanzflächen tanzen sowohl Samstag als auch Sonntag jeweils von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr Tänzer*innen in mehr als 25 Startklassen von der D bis zur höchsten S-Klasse in den Standard-und Lateintänzen um Ranglistenpunkte.



Eintrittspreise: 8 Euro / Tag

Kids von 6 bis 11 Jahre: 4 Euro / Tag

Kids bis 6 Jahre: frei



Weitere Informationen unter www.tsc-dancepoint.de