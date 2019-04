Oase Vitamin- und Brezenfrühstück unter dem Titel „Wege zur Zufriedenheit“

Königsbrunn : EVG - Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn |

Am Donnerstag, 9. Mai 2019, findet in der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn wieder das “Oase Vitamin- und Brezenfrühstück für Frauen” von 9.00 Uhr bis ca. 11.45 Uhr statt.



Die Referentin, Karin Böhm, wird dabei Gedankenimpulse zum Thema „Wege zur Zufriedenheit“ geben. Karin Böhm ist langjährige Referentin und engagiert in der Lebensberatung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie wird aus Ihrem Erfahrungsschatz berichten, dies bei vitaminreichen Früchten, Kaffee, Tee und Brezen.



Eingeladen sind Frauen jeden Alters. Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn, Weißkopfstr. 24, Donnerstag, 9. Mai 2019, 9.00 Uhr. Eintritt frei. Anmeldung nicht erforderlich.