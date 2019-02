Kinder ermutigen - Themenabend für Eltern

Königsbrunn : EVG - Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn |

„Erziehung ist Beziehung – Die Kunst, mein Kind zu ermutigen“ – unter diesem Titel findet am Freitag, 1. März, 20 Uhr ein Themenabend für Eltern in der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn statt.



Referent ist Dr. Michael Hübner, Kinder- und Jungendpsychotherapeut sowie deutschlandweit und international bekannter Referent. In dem Themenabend wird Hübner lebensnah und mit praktischen Tipps aufzeigen wie statt Verwöhnen oder Überfordern gute elterliche Ermutigung geschieht und somit Kinder nachhaltig gefördert werden.



Freitag, 1. März, 20:00 Uhr, Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn, Weißkopfstraße 24. Eintritt frei.