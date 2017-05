Radtour: Mit dem E-Bike durch das Lechfeld

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg e.V., das Begegnungsland Lech-Wertach e.V. und die LEW bietet am eine E-Bike-Tour durch das Lechfeld an. Auf den E-Bikes, die von der LEW kostenlos zur Verfügung gestellt werden, können die Naturschätze entlang des Lechs entdeckt werden. Unter Führung des Naturpädagogen Harald Harazim wird Station bei den Ackerwildkräutern des LPV-Pilotprojekts „Bunte Lechfeldäcker“ gemacht. Nach ca. 20 km wird die Tour mit einem Besuch im Naturkundemuseum in Königsbrunn beendet.Die kostenlose Veranstaltung ist für Erwachsene und Kinder ab 14 Jahren gedacht. Bitte Brotzeit & Getränk, wetterangepasste Kleidung und falls vorhanden Fahrradhelm mitbringen. Treffpunkt ist in Königsbrunn auf dem Parkplatz am Sportpavillion (Karwendelstraße). Anmeldung bitte spätestens bisper E-Mail: briefkasten@begegnungsland.de oder telefonisch: 08231/606-200. Weitere Veranstaltungshinweise sind hier zu finden: www.begegnungsland.de