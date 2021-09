Königsbrunn : Tierparadies Gut Morhard |

30.10 16:30 -20:00

Gruselnacht auf Gut Morhard

8-12 Jahre ( unter 8J nur mit Erw.)

Max 10 P.

15€ inkl. Material



Es gruselt an allen Ecken,

siehst du die Spinnen an den Decken,

und im Garten die vielen Schnecken?

Die Zeit ist gekommen, Halloween hat begonnen!

Gestalte mit uns gruselige Gespenster, lausche spannenden Geschichten beim Stockbrot essen und tanze um das Lagerfeuer zu schauriger Musik!

Zu guter Letzt laufen wir über Gut Morhard und entdecken unsere Fledermäuse und Tiere in der Dunkelheit.