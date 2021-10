Die Hecke – wer oder was versteck sich hier?

Königsbrunn : Parkplatz |

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg veranstaltet am Freitag, den 08. Oktober von 15.00 bis 17.00 Uhr eine Familienführung in Königsbrunn. Bei einem Spaziergang am Gymnasiumsweiher lernt man die verschiedenen Heckenpflanzen mitsamt ihren Früchten und Bewohnern kennen und erfährt, wie man seinen eigenen Hexenpunsch kochen kann. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Treffpunkt ist der Parkplatz in der Unteren Kreuzstraße. Anmeldungen sind bis spätestens 05. Oktober per E-Mail an lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2852 möglich. Weitere Veranstaltungshinweise auf der Homepage www.lpv-landkreis-augsburg.de unter Aktuelles & Infos.