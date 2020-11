Weihnachtliche Lichter Liederwanderung am 4. Adventssonntag in Königsbrunn

Am 4.Adventssonntag, den 20.12.2020 wird in Königsbrunn zum ersten Mal eine Weihnachtliche Lichter- Liederwanderung stattfinden, zu der alle Bürger herzlich eingeladen sind. 

Anmeldung

In dieser eigentlich freudigen und stillen, jedoch für viele zu oft auch schweren Zeit- in diesem Winter ganz besonders, wünscht man sich Zusammenhalt, Zusammensein und stimmungsvolle Momente. Getragen durch die Musik des Advents und der Weihnacht in unserer wunderbaren Natur und festlich geschmückten Stadt veranstalten Sunyela Roider und Frau Dekanin Sperber-Hartmann mit der Evang.-Luth. Kirche Königsbrunns die erste weihnachtliche Fackel- Singwanderung mit den wunderschönen Liedern dieser Zeit.Treffpunkt ist um 14 Uhr am Vorplatz der Kirchengemeinde St.Johannes, wo man mit heißem Kaffee, Tee und Lebkuchen empfangen wird. Bereits dort werden wir zur Einstimmung miteinander singen. Los geht es dann über die 4 km lange Strecke über die Römerallee, hinüber zum Ulrichshügel und frisch hinauf auf 540m Seehöhe. Am Weg und auf dem Hügel wird Halt gemacht und durch Meditationsgedanken Achtsamkeit und innere Einkehr geübt. Bekannte und vielleicht auch neue Weihnachtslieder und Jodler werden mehrstimmig miteinander geübt und gesungen.So Gott es wolle, wird uns die Sonne am Hügel scheinen und wir geleiten sie in den Sonnenuntergang und Abend. Wenn die Weihnachtslichter der Stadt angehen, werden wir unsere Fackeln anzünden. Stimmungsvolle Weihnachtslieder geleiten diese kostbaren Momente. Wenn wir wieder hinunter schreiten in die grüne Stadt, kehren wir zurück zur Kirchengemeinde St.Johannes und lassen den vierten Adventssonntag ausklingen bei heißem Tee, Glühwein und kleinem Imbiss.Die Teilnehmergebühr beträgt pro Person € 12,- (Kinder € 5,-) und beinhaltet die Liederblätter (nur per Email), eine Fackel, und die kleine Bewirtung im Freien. Es wird vor Ort in bar bezahlt. Kinder dürfen gerne ihre selbstgebastelten Laternen von St.Martin mitbringen.Diekann bei Frau Roider per Email unter sunyela@t-online.de oder telefonisch unter 08231/9586554 erfolgen.Die Wanderung findet bei jedem Wetter, außer starkem Dauerregen statt. Angepasste Kleidung und gutes Schuhwerk sind erforderlich.(Bitte beachten Sie aktuelle coronabedingte Vorgaben)Wir freuen uns auf Ihr Dabeisein!