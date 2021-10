Verleihung des Kultur- und Anerkennungspreises 2019 der Stadt Königsbrunn

Am Freitag, den 29.10.2021 verleiht die Stadt Königsbrunn in einem feierlichen Festakt den Kultur- und Anerkennungspreis aus dem Jahr 2019. In seiner Sitzung am 19.11.2019 hat der Königsbrunner Stadtrat die Preisträger bestimmt, Corona bedingt wurde die für Anfang April 2020 geplante Preisverleihung auf dieses Jahr verschoben.

Wichtige Informationen zum Veranstaltungsbesuch:

Der Kulturpreis der Stadt Königsbrunn wird alle zwei Jahre an Personen und Gruppen aus den Bereichen Musik, Theater, Ballett, Literatur, Malerei, Grafik, Fotografie, Bildhauerei, Architektur, Heimat- und Brauchtumspflege, Wissenschaft und Forschung verliehen. Dabei erhält die Preisträgerin oder der Preisträger in einem feierlichen Festakt neben einem Preisgeld auch eine Statue in Form der Figur der »Brunnenkönigin« des ukrainischen Bildhauers Gregor Kruk, die im Original auch den Brunnen vor dem Rathaus ziert. Die Preisgelder werden von der VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG gesponsert.Denerhältfür sein ehrenamtliches Engagement bei der Sichtung des Nachlasses von Dr. Heinz Fischer.Trägerin desistdie Königsbrunn seit vielen Jahren im Bereich Musik mitgestaltet.Die Preisverleihung wird musikalisch durch Mitglieder des Königsbrunner Kammerorchesters unter der Leitung von Dr. Christoph Teichner umrahmt. Zudem tragen Opernsänger Nikolai Galkin und Franziska Lohmann, eine Schülerin von Monika Galkin, zur musikalischen Gestaltung bei. Der Kulturpreis und der Anerkennungspreis 2019 werden am Freitag, 29. Oktober 2021 um 19.00 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes, Friedhofstraße 2 überreicht.