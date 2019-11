Tiroler Abend im Flammbistro Le Tresor

Königsbrunn : Flammbistro Le Tresor |

Tiroler Abend mit Schmankerln und fetziger Musik.



Am Samstag, den 23. 11. 2019, ab 19:30 Uhr, findet im

Flammbistro Le Tresor in Königsbrunn ein zünftiger Abend statt.

Trachten sind gern gesehen.



Berglerbluad ist eine international agierende Band mit echter alpenländischer Stimmungsmusik, die an diesem Abend das Publikum mit reißt auf einer musikalischen Reise durch das Alpenland. Vom Oberkrainer-Sound bis Tiroler-Mitsingtexte wird vieles präsentiert. Das Trio macht Musik am liebsten komplett handgemacht, mit Steirischer Harmonika, Gitarre und Oberkrainerbariton.



Zum Essen wird die Küche mit Tiroler Schmankerln überraschen.

Einlass ab 18 Uhr.



Nur mit Vorreservierung im Lokal und unter Telefon 08231/9267138.



Beachten Sie unsere neuen Öffnungszeiten:

täglich ab 18 Uhr ausser Dienstag Ruhetag.