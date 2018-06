Königsbrunn : Freigelände am ZOB und vor der HydroTech Eisarena |

Am 19.07.2018 eröffnet für 4 Tage der dritte StreetFood-Markt in Königsbrunn. Freuen Sie sich auf liebevoll und individuell ausgewählte Food Trucks, die eine Vielfalt an leckeren Gaumenfreuden anbieten .



Begeben Sie sich auf eine kulinarische Weltreise mit Genüssen aus den Küchen Asiens, Amerika und dem Orient bis hin zur heimischen Küche.



Um hier nur einige der Spezialitäten zu nennen: Verschiedene Burger, von Surf ÊnÊ Turf bis hin zum Heimat Burger, Spanferkel Döner, Curry Wraps, Käsespätzle, Taccos, Flammkuchen, Bratwurst, Spiralkartoffel, uvm. lassen das Wasser bereits jetzt im Mund zusammen laufen.



Für alle süßen Naschkatzen ist natürlich auch gesorgt – freuen Sie sich zum Beispiel auf Baumstriezel, thailändische Ice Rolls oder Bubble Waffeln, der neueste Trend aus den USA.

Für Experimentierfreudige bietet das abwechslungsreiche Programm aber noch spezielle Highlights: essbare Insekten, wie frittierte Heuschrecken, geröstete Mehlwürmer oder Insekten in Schokolade können die Wagemutigen unter Ihnen probieren.



wird das bunte Essensangebot natürlich von einer großen Auswahl an Getränken, die in gemütlichem Ambiente genossen werden können – musikalisch untermalt von Radio Schwabmünchen.



Das königliche Fest findet am Sonntagabend mit einem großen Feuerwerk seinen gebührenden Ausklang.



Packt Eure Familien und Freunde ein und besucht uns vom 19.07. – 22.07. an der Hydro-Tech Arena in Königsbrunn.



Eintritt frei!!!



Weitere Informationen zu den Ständen auf

www.streetfood-koenigsbrunn.de oder auf Facebook.