Stabat Mater - Konzert mit Vox Augustana in Königsbrunn, Maria unterm Kreuz, 29.03.19, 20.00 Uhr

Das Stabat Mater von Domenico Scarlatti, ein zehnstimmiges Meisterwerk der Chorliteratur



Christian Meister und sein Vokal-Ensemble Vox Augustana laden zu einem Konzert mit geistlicher Chormusik ein.Im Spannungsfeld dreier völlig unterschiedlicher Stabat-Mater-Kompositionen, bringt Vox Augustana musikalisch den Schmerz der Gottesmutter Maria unter dem Kreuz ihres Sohneszu Gehör.Als Hauptwerk des Konzerts erklingt eine zehnstimmige, beeindruckende Chorkantate aus der Barockzeit. Domenico Scarlatti , ein fast vergessener, in Italien geborener Tonsetzer und Cembalist, schuf sie im Jahr 1715. Polyphone Dichte und spannungsreiche Harmonik prägen diese virtuose und farbenreiche Komposition, begleitet von Orgel und Violone.Doppelchörig für jeweils vier Stimmen gestaltete Gabriel Rheinberger 1854 seine Stabat-Mater-Interpretation in spätromantischen Klangfarben. Als achtstimmiges Auftragswerk komponierte Michael Ostryzga im Jahr 2014 eine zeitgenössische Vertonung von Trauer und Leid: sphärischer Klagegesang und clusterförmige Klangwellen, rhythmisch kunstvoll ineinander verwoben.Außerdem erwartet die Zuhörer kontrast- und facettenreiche Chormusik zur Karzeit mit Werken von Johann Kuhnau, Anton Bruckner und Knut Nystedt.Christian Nees, Violone - Michael Wersin, Orgel - Christian Meister, Künstlerische LeitungKarten zu EUR 12,- sind an der Abendkasse erhältlich.Kartenvorverkauf in Königsbrunn:Pfarrbüro bei St. Ulrich, Ulrichsplatz 3St. Raphael-Apotheke, Bgm.-Wohlfarth-Str. 73