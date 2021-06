Sommer im Park: Das Einhorn Adelmar von Gabriele Beier, Klexs Theater

Musikalisch-szenische Lesung für alle kleinen und großen Einhornentdecker ab 3 Jahren

Kein Wesen ist so schön wie das Einhorn Adelmar. Niemand hat es je wirklich gesehen, oder sagen wir, nur ganz wenige hatten die Ehre, es zu erblicken. Der Erzählung nach ist es seit langem mal wieder aufgetaucht. Sein Fell ist so weiß wie der zarte Schaum einer klaren Quelle. Seine Mähne weht wie feine Musik im Wind. So steht es da, auf einer Lichtung im Wald, für den, der es entdecken möchte. (...)Erleben Sie die zauberhafte Geschichte »Das Einhorn Adelmar«, von Gabriele Beier in einer musikalisch-szenischen Lesung. Begleitet wird die Autorin und Regisseurin des Klexs Theaters von Schauspielerin Julia Weiermann und Geigerin Pamela Rachel. Wundervolle Bilder, lebhafte Musik und Gesang lassen die szenische Lesung zu einem besonderen Erlebnis werden.Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist jedoch eine vorherige Anmeldung im Kulturbüro unter Tel. 08231/ 606 260 oder E-Mail (kulturbuero@koenigsbrunn.de) erforderlich. Die Gesamtbroschüre zur Veranstaltungsreihe mit allen wichtigen Informationen und Hinweisen zur Corona-Situation ist im Kulturbüro, der Stadtbücherei und allen bekannten Auslagestellen erhältlich.