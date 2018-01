Senay Duzcu - Hitler war eine Türkin?!

Königsbrunn : Spiegelsaal Königsbrunn |

Echt jetzt? War Hitler eine Türkin?



„Du Hitler“ wurde sie von einem nichtdeutschen Mitbürger im Zug beschimpft, als sie ihn bat, sein Rad ordentlich abzustellen, damit die Fahrgäste in den Zug einsteigen können.



Eigentlich will Senay Duzcu doch nur richtig in Deutschland ankommen und die Ordnung achten. Als der Komikerin beim Schminken vor einem Auftritt der künstliche Wimpernstreifen versehentlich vom Oberlid auf die Oberlippe schwebt, fällt es ihr wie Schuppen von den Augen: Man kann es mit dem „Anpassen“ auch übertreiben.



Jeder Versuch, ihr einen Stempel aufzudrücken, scheitert: Als Deutsch-Türkin ist sie den Ewiggestrigen „zu modern“, den Jüngeren „zu traditionsgebunden“, den Männern als selbstständige Frau „zu emanzipiert“.



Sie ist eine explosive Mischung. Die Tochter aus einer klassischen Gastarbeiterfamilie sprengt jede Schublade: Sonderschülerin und Stipendiatin für Hochbegabte. Legasthenikerin mit Architektur-Diplom.



​Einlass: 19:00 Uhr



Ort der Veranstaltung: KleinKunstBühne Spiegelsaal Königsbrunn, Keltenstraße 2, 86343 Königsbrunn​



Karten hierfür gibt es im Ticketshop www.spiegelsaa.eu und unter www.reservix.de im Vorverkauf



Infos unter: 08231 - 60 94 39