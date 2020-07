Schock deine Eltern – und lies ein Buch! Der SommerferienLeseclub vom 24.07. bis 08.09.2020

Königsbrunn : Stadtbücherei Königsbrunn Schwabenstraße 43 |

Zum Ferienstart können sich wieder alle Kinder und Jugendliche in der Stadtbücherei kostenfrei zu einem ganz besonderen SommerferienLeseclub anmelden und ausgewählte topaktuelle Bücher ausleihen.

Auch in diesem Jahr erhalten alle Clubmitglieder einen Leserausweis für den Aktionszeitraum umsonst ausgestellt. Bei der Anmeldung sollte ein Elternteil anwesend sein.

Danach kann fröhlich drauf los gelesen werden: Hier warten die spannendsten, witzigsten und coolsten Bücher unter der Sonne darauf, verschlungen zu werden. Nach dem Lesen wird der Titel in den Clubausweis eingetragen und von der Bücherei abgestempelt. Dieser Ausweis gilt gleichzeitig als Los.

Außerdem gibt es einen Kreativwettbewerb: Male ein Bild oder gestalte ein Cover zu Deinem Lieblingsbuch oder schreibe eine tolle Buchbesprechung.

Als Kreativpreis gibt es einen 2-tägigen Familien-Ausflug in den Freizeitpark LEGOLAND in Günzburg zu gewinnen, inklusive Anfahrt mit der Bahn und Übernachtung im Camping-Fass!



Unser Abschlussfest mit Clowness Kirstie Handel und Judith Gorgass, dem Bücherschatz, einem clowensken Theaterstück für Kinder und der Verlosung der Sachpreise findet voraussichtlich am



Mittwoch, 16.09.2020 um 16.00 Uhr

In der Bücherei statt.





Alle Teilnehmer, die mehr als drei Bücher gelesen haben, werden bei der coolen Abschlussparty nach den Ferien sogar mit einer Urkunde ausgezeichnet.