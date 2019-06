Roberto Martinez - Bin i sexy? oder ein Schauspieler packt aus

Königsbrunn : KleinKunstBühne Königsbrunn |

Roberto Martinez Martinez ist Schauspieler und wohnt in München. In seiner Show präsentiert er sein erstes selbst geschriebenes Theater-Kabarettprogramm, eine eigenwillige und kreative Mischung aus Theater und Kabarett, bei der er sich und seine Erfahrungen als Schauspieler bei Film und Theater auf sehr lustige Art auf die Schippe nimmt, und seine teilweise autobiographischen sehr pointenreichen Urlaubserfahrungen zum Besten gibt. Bin i sexy? Was macht ein Schauspieler tagsüber? Ist Tantra ein Gymnastikkurs? Wovon handelt eigentlich Hamlet… und was macht Hansi der Nachbar mit Gerti auf Bali? Diese und viele weitere Fragen, stellen sich der schwäbische Winfried Häberle und seine Freunde und berichten dabei allerlei skurriles und Lustiges.

Neben seinem Kabarett-Solo spielt er immer wieder im Theater, in TV-Serien (Rosenheim-Cops, Dahoam is Dahoam, Soko München, Hubert und Staller…) oder Filmen (Willkommen bei den Hartmanns, Flitzer, Ein Sommer auf Lanzarote…), arbeitet als Schauspiellehrer, führt Regie und schreibt als Autor alle Texte seiner Stücke selbst.



www.kkbev.de