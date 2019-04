Proseccolügen - Premierenlesung mit Gudrun Grägel

Königsbrunn : Stadtbücherei Königsbrunn Schwabenstraße 43 |

Mit der Idylle ist es vorbei, als im La Quercia nahe der Proseccostraße mysteriöse Unfälle geschehen. Doro Ritter, Tochter von Sternekoch Sascha Ritter und selbst leidenschaftliche Köchin, ist viel zu neugierig, um ihre Nase nur in Kochtöpfe zu stecken.

Stattdessen wühlt sie in einer tragischen Familiengeschichte, die bald mörderische Blüten treibt. Verdächtige gibt es genug und auch für Doro wird es gefährlich. Aber das hält sie nicht auf – sie will die Wahrheit wissen.



Die Autorin untermalt den Abend mit allerlei Anekdoten rund um den Prosecco, das Veneto und den kulinarischen Hintergrund des Krimis. Freuen Sie sich auf eine spannende Lesung und interessante Gespräche, natürlich bei einem Glas Prosecco.



Karten gibt es im Vorverkauf zu 5,00 € im Kulturbüro, in der Stadtbücherei und unter www.reservix.de. An der Abendkasse erhalten Sie Restkarten zu 7,00 €.