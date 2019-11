Polen, Baltikum, Russland, Norwegen

Ein Multimediavortrag von Wilfried und Maya Adler am Gymnasium Königsbrunn

Am Dienstag, 19. November, findet in der Mensa des Gymnasiums Königsbrunn um 19.30 Uhr ein Multimediavortrag im Rahmen der Vortragsreihe „Gymnasium Königsbrunn LIVE“ statt. Wilfried Adler, ehemaliger Lehrer für Physik und Mathematik, und seine Frau Maya Adler sind wieder einmal zu Besuch und laden mit ihrem Vortrag zu einer Reise mit vielen Stationen ein.Wilfried Adler geht mit seinen Mitreisenden auf große Fahrt. Er fasst die Eindrücke unterschiedlicher Reisen zusammen und besucht mit dem Publikum Städte wie Danzig, Königsberg, Riga ,Tallin, St. Petersburg, Murmansk oder Kirkenes.Somit werden Regionen gezeigt und beschrieben, die im Lauf ihrer wechselvollen Geschichte Furchtbares ertragen mussten und die trotzdem in ihren Baudenkmälern großartige Zeugnisse eine regen Kultur geschaffen haben.Die Reise führt durch Länder, die einst hinter dem „Eisernen Vorhang“ lagen, bis hinauf zum Eismeer, in den nordöstlichsten Teil Norwegens.Wilfried Adler hat von 1974 bis 2006 am Gymnasium Königsbrunn unterrichtet und eröffnet der Schulgemeinschaft mit seinen Multimediavorträgen im Rahmen der Vortragsreihe „Gymnasium Königsbrunn LIVE“ immer wieder einen weiten und höchst spannenden Blick auf die Welt. In diesem Jahr feiern wir ein Jubiläum: Die Adlers kommen zum 10. Mal an die Schule und präsentieren Ihre Reiseeindrücke bei „Gymnasium Königsbrunn LIVE“.Die Veranstaltung findet am Dienstag, 19. November, um 19.30 Uhr in der Mensa des Gymnasiums Königsbrunn (Alter Postweg 3, 86343 Königsbrunn) statt.Der Eintritt ist frei.