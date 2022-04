Opernabend mit Nikolai Galkin

Nikolai Galkin

studierte in Russland Gesang und sang an den Opernhäusern von Riga, Neustrelitz, Bremerhaven, Augsburg und zuletzt Linz.Er ist ein „Basso profondo“, ein schwarzer Bass mit schier unendlicher Tiefe und wird neben Arien aus verschiedenen Opern auch fröhliche und sentimentale Volkslieder aus Russlandund der Ukraine singen, selbstverständlich in der Originalsprache.Begleitet wird Nikolai Galkin vonam Flügel. Der Pianist Ulrich Herrmann ist bekannt als Orchesterleiter und Dirigent des Orchesters „Consentimento".www.galkin.dewww.klik-koenigsbrunn.de