Ökumenischer Kinder-Bibel-Tag "Freunde fürs Leben – Jonatan und David" – Anmeldung bis 28. Februar

Königsbrunn : Grundschule West |

"Freunde fürs Leben – Jonatan und David" lautet das Motto des diesjährigen ökumenischen Kinder-Bibel-Tages in der Grundschule West. Der Rabe Rita wird ein unglaubliches Abenteuer mit Gott und seinen Leuten rund um das Thema Freundschaft erleben. Taucht mit ab in ein spannendes Theaterstück und seid mit dabei wenn es um die aufregende Geschichte von Jonatan und David geht. Außerdem werden wir gemeinsam essen und Gottesdienst feiern, haben am Vor- und Nachmittag viel Zeit zum Basteln, Singen und Spielen und werden vor allem zusammen jede Menge Spaß haben. Und in den Workshops kann ganz viel Neues ausprobiert werden.

Merkt euch schon mal den Termin vor: Samstag, 16. März ab 9 Uhr in der Grundschule West !!! Für alle Mädchen und Buben der 1. bis 6. Klasse.

Info-Flyer zur Anmeldung werden zeitnah im Evangelischen Pfarramt und katholischen Pfarrbüro ausgelegt und in den Schulen verteilt.



Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 28. Februar 2019 – also noch vor den Faschingsferien – bei den evangelischen und katholischen Pfarrbüros in Königsbrunn oder bei den Klassen- und Religionslehrern.