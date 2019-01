Königsbrunn : KleinKunstBühne Königsbrunn |

Nick Schmid

Straight Outta Augschburg



Bereits seit einigen Jahren tourt der moderne und aufgeschlossene Comedian durch ganz Deutschland. Doch wo immer er seine Herkunft erwähnt, gibt man ihm das Gefühl, er käme von einem ländlichen Fleck, wo das Urmel frei herumrennt und Tiere als Einwohner zählen.



Mit seinem ersten Soloprogramm „Straight Outta Augschburg“ ist er nun bundesweit unterwegs und entführt das Publikum mit seiner aufgeweckten und lockeren Art in seine eigene Welt. Trotz seines jungen Alters ist er jetzt schon eine Koryphäe in puncto Act-Out und besitzt eine unübertreffliche Gesichtsakrobatik.



Auf der Bühne schildert er zur großen Freude aller Theatergäste in detaillierter

und bildlicher Form seine ungewollt schrägen und peinlichen Erlebnisse,

die ihm das Schicksal zugetragen hat. Mal imitiert er einen ganzen Bus voller

unangenehmer Fahrgäste, mal erzählt er vom Spargelstechen mit seinem

ehemaligen Zumbaverein.

Wenn Sie sich immer schon einmal gefragt haben, was dabei herausgekommen

wäre, wenn Jim Carry, Michael Mittermeier und Eddie Murphy einen Sohn bekommen hätten? Wir kennen die Antwort: Nick Schmid.



“Alle seine Gesten untermalte er mit Pfeiftönen und schnellen Bewegungen, die die Zuschauer permanent zum Lachen brachten.”



Meppener Tagespost

Rezensionen

“Der junge Künstler aus Augsburg überzeugte durch Mimik,

Gestik und seine sehr lässige Art.”

Lampertheimer Zeitung