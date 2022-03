Nachholtermin Dreikönigskonzert 2022

»MUSIK liegt wieder in der Luft«, Sommermelodien der 20er bis 80er Jahre mit dem LechWertach-Orchester und seinen Solisten, Leitung: Wolfgang Scherer



Auch in diesem Jahr musste das traditionelle Konzert am Dreikönigstag wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Jetzt steht der Nachholtermin fest:



Am Pfingstmontag, 06. Juni 2022 verzaubert das LechWertach -Orchester unter dem Motto »Musik liegt wieder in der Luft« seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit sommerlichen Melodien aus den 20er bis 80er Jahren. Freuen Sie sich auf ein virtuoses Konzertereignis präsentiert von renommierten Künstlerinnen und Künstlern unter der Leitung des Königsbrunner Kulturpreisträgers Wolfgang Scherer.



Vorverkauf ab 02.05.2022 im Kulturbüro.

Eintritt: 22,00 €, 19,00 € und 16,00 €

Weitere Informationen im Kulturbüro