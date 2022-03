Königsbrunn : Lesepark am Mercateum |

Ausstellung im Lesepark am Mercateum



»Möwen Müll und Meerjungfrauen« – das sind Cartoons, Comics und Illustrationen von Künstlerinnen und Künstlern aus Deutschland, Irland, Kolumbien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Spanien, Taiwan, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, die zeigen, wie wunderschön und wie gefährdet das Meer als Lebensraum ist.



Von Föhr an die Förde: Kuratiert wurde die Ausstellung, die zuerst von September 2020 bis April 2021 auf der Insel Föhr gezeigt wurde, von dem Freien Kreativdirektor Jörg Stauvermann (Aalhai*). Im Sommer 2021 dann wählte das Meeresschutzprojekt Ocean Summit 30 Lieblingsmotive der Original-Ausstellung aus und ließ diese speziell für eine Darbietung im öffentlichen Raum neu drucken, um #MMUM beim Ocean Pop Up sowie der Kieler Woche einem großen Publikum an der frischen Luft präsentieren zu können.



Von Kiel nach Königsbrunn: Um noch mehr Menschen mit den #MMUM Motiven zu begeistern, sendet der Ocean Summit die Ausstellung »Möwen Müll und Meerjungfrauen« auf Einladung von AWO und Kulturbüro Königsbrunn nun erstmalig auf Reise in den Süden. Denn Meeresschutz ist Klimaschutz und damit relevant im ganzen Land.



Eintritt frei | Weitere Informationen und Anmeldung im Kulturbüro