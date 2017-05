MARINA V - Eine Stimme die Sie mitnimmt

Königsbrunn : Spiegelsaal Königsbrunn |

Marina V ist eine russisch-amerikanische Popsängerin, Musikerin und Songwriterin. Sie genoss in ihrer Heimat Moskau eine klassische Musikausbildung, ihre Talente und Kreativität wurden aber lange Zeit eingeschränkt.

Über eine Kassette der Beatles kam sie das erste Mal in Verbindung mit westlicher Musik. Im Alter von 15 Jahren gewann sie ein einjähriges Stipendium in den USA, kehrte mit 17 dorthin zurück und lebt heute mit ihrem Ehemann/Co-Writer Nick Baker in Los Angeles.

Harte Arbeit und das Festhalten an ihrem „American Dream“ brachten sie dahin, wo sie heute steht. Mittlerweile 7 Alben mit englischen und russischen Songs, weltweit über 800 Konzerte - vom Kodak Theatre in Hollywood bis zur Botschaft der USA in Moskau - , mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet (u.a. Los Angeles Music Critic Award, Hollywood International Entertainment Award, Auszeichnung durch Sir Bob Geldof), Kooperationen mit namhaften Produzenten und Künstlern, TV-Auftritte bei NBC, CBS, Sony, Oprah Winfrey Network, Lifetime und National Geographic oder auch Songs, die für Filme, Werbung oder ein Videospiel ausgewählt wurden.

Eine einzigartige Künstlerin. Im Oktober wieder auf Tour in Deutschland.



LIVE im Spiegelsaal Königsbrunn



