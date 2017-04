Maibaumantanzen am 1. Mai am Marktplatz

Königsbrunn : Marktplatz |

Am 1. Mai 2017 um 14:00 Uhr findet das traditionelle Maibaumantanzen des Heimat- und Volkstrachtenverein D´Lechauer Königsbrunn e.V. am Marktplatz in Königsbrunn statt. Die Aktivengruppe eröffnet, wie es Brauch ist, das Fest mit dem Bandltanz um den Baum. Der aufgestellte Maibaum ist in kräftigen Farben weiß-blau geschnürt bemalt und auf dessen Spitze leuchtet eine mit Blattgold vergoldete Kugel, die wunderschön in der Sonne glänzt. Nicht nur die Aktiven, sondern auch die Jugendgruppe zeigt an diesem kurzweiligen Nachmittag ihr Können. Es gibt verschiedene Volkstänze und Plattler zu sehen. Für die richtige Musik sorgt die Trachtenkapelle Königsbrunn, auch als die „Lumpenbacher“ bekannt. Für das leibliche Wohl der Besucher ist unter anderem mit frisch gezapftem Bier und Würstle vom Grill gesorgt.



Info: bei Regen findet die Veranstaltung leider nicht statt