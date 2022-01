Literatur im Café

Treffpunkt „MehrZeit“

im Lesecafé der Stadtbücherei

Die Stadtbücherei lädt zu einem Gespräch, einem Gedankenaustausch mit alten und neuen Themen, die neugierig machen und zur Unterhaltung anregen. Nehmen Sie sich MehrZeit der Inspiration, des Lauschens und Nachdenkens. Entdecken Sie neue Blickwinkel und teilen Sie Ihre Eindrücke in gemütlicher Runde.Weitere Informationen in der Stadtbücherei.Eintritt: freiWichtige Informationen zum Veranstaltungsbesuch:- Aufgrund der eingeschränkten Kapazität ist eine vorherige Anmeldung bzw. Ticketbuchung im Kulturbüro, Tel. 08231/606-260 oder in der Stadtbücherei, Tel. 08231/606-255 erforderlich.- Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch auf der Webseite des für Königsbrunn zuständigen Landratsamt Augsburg (www.landkreis-augsburg.de) über die aktuell geltenden Corona-Regeln und Nachweispflichten. Alle Veranstaltungen je nach Entwicklung der Corona-Pandemie unter Vorbehalt – aktuelle Informationen unter www.koenigsbrunn.de.