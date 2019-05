Literarische Matinee im Lesecafe

Königsbrunn : Stadtbücherei Königsbrunn Schwabenstraße 43 |

Der Literaturkreis Königsbrunn und die Stadtbücherei laden alle ein, die Freude am Lesen haben.

Hans-Peter Kehlenbach stellt das Werk von Jonas Jonasson vor. Dem schwedischen Autor gelang mit dem 100-Jährigen, der aus dem Fenster sprang der internationale Durchbruch. Aber auch seine anderen Romane zeichnen sich durch Jonassons trockenen Humor aus, dabei greift er immer aktuelle gesellschaftliche Themen auf, die nachdenklich machen.

Adelbert Dorotik will sich mit verblüffendem Witz ans Lesen herantasten, mit drei Büchern. „Für jeden etwas: Ganz kurz für jede Sitzung, etwas länger, wie für Bus und Straßenbahn und ein kleines Buch etwa für Bahn und Flieger. Drei Schriftsteller, die uns verblüffen":

1. Auf die Länge kommt es an.

Bierdeckelgeschichten von Florian Meimberg

2. Der David ist dem Goliath sein Tod

Kurzgeschichten mit frappierendem Ausgang von Torsten Sträter

3. Verdächtige Geliebte

Ein Krimi, der uns durch Preisgabe des Täters auf die falsche Fährte lockt und überraschend endet von Keigo Higashino

(O-Ton Adelbert Dorotik).



In der gemütlichen Atmosphäre des Lesecafes erwartet Sie wieder ein kurzweiliger und interessanter Vormittag.