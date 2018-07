Lisa Fitz

mit ihrem neuen Programm „ Flüsterwitz“

Den „ Flüsterwitz“ erzählt man sich hinter vorgehaltener Hand. Er könnte Menschen beleidigen, sensible Damenohren kränken oder so wahr sein, dass er Machthabern gefährlich wird. Eigentlich ist der Flüsterwitz ein politischer Witz.Hier muss Lisa Fitz ran – eine Frau die mit Witz und Haltung sagt und singt, was sie denkt. Legendär sind Lisas Lieder, ihre rauchige Stimme und die bunte Gitarre „ La Florentina“.Sie will das Publikum zum Nachdenken, zum Träumen und zum Lachen verführen. Bei ihr vereinen sich Tiefsinn, Wortwitz, bayrische Direktheit, österreichischer Schmäh und schwarzer Humor zu einem furiosen Abend.www.lisa-fitz.dewww.klik-koenigsbrunn.de