Liedermacherin im Tresor - Cat Balou

Königsbrunn : Flammbistro Le Tresor |

Im Flammbistro Le Tresor in Königsbrunn, wird Cat Balou einen Zwischenstop auf ihrer Tour einlegen!



Über Cat Balou° - Stimmen aus dem Publikum:



"Donnerwetter. Kecke, fantasievolle, auch oft kinderkompatible, grundsätzlich tröstende Texte..."



"...berührend, tiefsinnig, feinfühlig, bezaubernd mit Stimme und Wesen..."



Als freischaffende Singer-Songwriterin ist sie viel unterwegs. Ihre Reisen in ferne Länder und nahe Städte bieten ihr immer wieder neues Material für Liedtexte - das Leben als solches ist für sie ein Wunder, Inspiration und unendliche Ideenquelle.



Zur Zeit hat Cat BaloU° ihre Zelte in Hessen aufgeschlagen, was ihr als gebürtigem "Hessisch' Mädche" viel Freude bereitet.



Manche sprechen von dem weiblichen "Reinhard May"



Nur mit Reservierung!