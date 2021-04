Königsbrunner Campus: Roboter-Knigge: Von höflichen und musikalischen Robotern

Eine populärwissenschaftliche Ringvorlesung mit Hannes Ritschel (Institut für Informatik Lehrstuhl für Multimodale Menschzentrierte künstliche Intelligenz)



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Eine vorherige Anmeldung im Kulturbüro

(kulturbuero@koenigsbrunn.de oder Tel. 08231/606260) ist erforderlich. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln.

Der Informatiker Hannes Ritschel, Mitarbeiter und Doktorand am Lehrstuhl für Menschzentrierte künstliche Intelligenz der Universität Augsburg, nimmt Sie mit in die Welt der sozialen Roboter. Wie kann ein solcher zielgerichtet mit uns Menschen auf möglichst natürliche Art und Weise kommunizieren? Und wie können wir ihm beibringen, sich so auszudrücken, wie wir es gerne hätten?Erfahren Sie, aufbauend auf seinem Vortrag im Rahmen des Königsbrunner Campus 2016, Ergebnisse aktuellster Untersuchungen und Studien im Augsburger Raum. Vom weißen höflichen Alien bis hin zur fiependen motorisierten Handpuppe ist alles dabei. Inklusive Live-Demonstrator!Bitte beachten Sie: