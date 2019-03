Kindertheater: "Wenn Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen"

Auch in diesem Jahr veranstaltet das Kulturbüro Königsbrunn im Rahmen des Königsbrunner Bücherfrühlings wieder eine Veranstaltung für die kleinen Besucher. Freuen Sie sich auf ein lustiges Theaterstück des Münchner Figurentheaters PANTALEON. Die Aufführung nach dem bekannten Bilderbuch von Kathrin Schärer ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

„Wo ist er? Der Ort, wo Fuchs und Hase sich „Gute Nacht“ sagen? Und was passiert, wenn Fuchs und Hase sich „Gute Nacht“ sagen?“ Das möchte der Forscher gerne wissen und hat sich auf die Suche gemacht. Dabei ist es spät geworden - von Fuchs und Hase keine Spur. Enttäuscht geht der Forscher in seinem Zelt zu Bett. Kaum schläft er, kommt auch schon ein Hase - ein kleiner. Und da ist auch schon ein Fuchs - ein hungriger! Am Ende haben Mut und List gesiegt über die Angst vor dem Gefressen werden.Eintritt 5,00 € im Vorverkauf / 7,00 € an der TageskasseKarten sind im Kulturbüro, in der Stadtbücherei und online unter www.reservix.de erhältlich.