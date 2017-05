KATHISTROPHE around the World - Kathi Wolf

Königsbrunn : Spiegelsaal Königsbrunn |

Nach ihrem Debüt „Kathistrophe-made in Germany“ geht es nun around the world!



Kathi Wolf kommt mit ihrem neuen Programm auf die Bühne- aber sie hat keine Zeit, so kurz vorm 3.Weltkrieg! Im Gepäck hat sie wieder verschiedene Rollen und Figuren mit verschiedenen Dialekten, Akzenten, Gesang, Rap und Spiel!



Von Klimawandel bis Kapitalismus, von Nuklearschlöchern bis Protestwählern ,von social media Narzissmus bis hin zu den Kathistrophen des Alltags.



Kathi liefert Unterhaltung mit Substanz - Kabarett mit Herz und Hirn!



Tickets unter www.spiegelsaal.eu



Infos unter 08231 - 60 94 39