Grönland – Ein Multimediavortrag von Wilfried und Maya Adler am Gymnasium Königsbrunn

Am Dienstag, 20. November, findet in der Mensa des Gymnasiums Königsbrunn um 19.30 Uhr ein Multimediavortrag im Rahmen der Vortragsreihe „Gymnasium Königsbrunn LIVE“ statt. Wilfried Adler, ehemaliger Lehrer für Physik und Mathematik, und seine Frau Maya Adler sind wieder einmal zu Besuch und laden mit ihrem Vortrag zu einer Reise nach Grönland ein.

Wilfried Adler geht mit seinen Mitreisenden auf große Fahrt. Er fasst die Eindrücke dreier Reisen nach Grönland zusammen.Die Tour beginnt in Westgrönland, wo auch die dünn besiedelte Diskoinsel auf dem Programm steht. Danach geht es auf Expeditionsreise nach Nordgrönland zu den Polar-Eskimos. Die Etappe nördlich der amerikanischen Thule Air Base führt ins Gebiet der nördlichsten menschlichen Besiedelung auf der Erde. Als Abschluss präsentiert sich Ostgrönland mit seiner großartigen alpinen LandschaftWilfried Adler hat von 1974 bis 2006 am Gymnasium Königsbrunn unterrichtet und eröffnet der Schulgemeinschaft mit seinen Multimediavorträgen im Rahmen der Vortragsreihe „Gymnasium Königsbrunn LIVE“ immer wieder einen weiten und höchst spannenden Blick auf die Welt.Die Veranstaltung findet am Dienstag, 20. November, um 19.30 Uhr in der Mensa des Gymnasiums Königsbrunn (Alter Postweg 3, 86343 Königsbrunn) statt.Der Eintritt ist frei.