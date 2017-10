"Filmmusik ab!" - Einladung zu einem spannenden Hörerlebnis

„Filmmusik ab!“ ist das Motto des vierten Konzerts der Reihe „Orchester trifft…“, das der Veranstalter Posaunenchor Königsbrunn im Herbst präsentiert.Eine Sonderformation des Posaunenchores – einmalig unter Bayerns Posaunenchören – ist das sogenannte „pcOrchester“ mit Holzregister und Schlagwerk. Dieses gibt es schon seit fast 40 Jahren, es ist im Kulturleben der Stadt Königsbrunn ein fester Bestandteil.

Das „pcOrchester“ unter Leitung von Sandra Möhring lädt sich jedes Jahr ein Gastensemble aus der Region ein. Dieses Jahr konnte die a-capella-Formation „Chorfeo“ aus Augsburg engagiert werden:

„pcOrchester trifft Chorfeo“

CHORFEO ist als a-cappella-Formation seit Jahren bekannt für sein ausgewogenes Stimmspektrum und seine Vielseitigkeit.Unter der Leitung von Moritz Hopmann, der als Kirchenmusiker in Friedberg tätig ist, hat das 14- köpfige Vokal-Ensemble neben interessant arrangierten, zeitgenössischen Stücken aus Jazz, Swing und Pop auch Werke aus Klassik und Romantik im Repertoire.Den 14 Sängerinnen und Sängern gelingt es bei ihren Konzerten mühelos, einen Bogen über diese Musikgenres zu spannen und ihr Publikum auf eine spannende Hörreise mitzunehmen.Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend mit wohlbekannten Filmmelodien für sinfonisches Blasorchester wie beispielsweise „Moonriver“, intoniert von unserer Opernsängerin Chris Munger.Kulturreferent Christian Toth wird den Abend in bewährter Weise charmant moderieren.Selbstverständlich versorgen wir Sie in der Konzertpause mit Getränken und leckeren Häppchen.

Kartenverkauf:

Eintrittskarten zu 9 € (5 € ermäßigt für Kinder und Jugendliche) sind ab 9. Oktober erhältlich in der Ulrichs-Buchhandlung (Bgm.-Wohlfarth-Str. 95), im Evang. - Luth. Pfarramt, im Kulturbüro der Stadt Königsbrunn, unter reservix.de, bei den mitwirkenden Musikern und an der Abendkasse.Wir würden uns sehr freuen, Sie an unserem Konzertabend begrüßen zu dürfen.