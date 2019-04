Eröffnung des Königsbrunner Leseparks

Königsbrunn : Lesepark am Mercateum |

Die Stadtbücherei eröffnet in Kooperation mit dem Kulturbüro die Frischluft-Lese-Saison. In der Gartenanlage rund um das Mercateum lädt der Königsbrunner Lesepark wieder zum Verweilen ein. In der leuchtend gelben ehemaligen Telefonzelle warten viele spannende und interessante, spannende und heitere Bücher auf lesehungrige Besucher. Schmökern, Tauschen, Mitnehmen – das ist hier das Motto. Wählen Sie einen Titel aus dem vielseitigen Angebot, und genießen Sie die schöne Gartenatmosphäre beim Schmökern.



Wenn Sie an einem Buch Gefallen gefunden haben, nehmen Sie es gerne mit nach Haus, ohne einen Ersatz zu bringen. Natürlich können Sie es nach dem Lesen wieder zurückbringen, damit auch andere in diesen Genuss kommen können.

Oder Sie bringen ein anderes Buch, das Ihnen besonders gefallen hat. Aber bedenken Sie, dass dies keine Entsorgungsmöglichkeit alter Bücher ist. Damit auch in diesem Sommer viele Leser ihre Freude daran haben.