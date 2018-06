Einladung zum Abend der Mathematik 2018 am Gymnasium Königsbrunn

Königsbrunn : Gymnasium Königsbrunn, Rundling |

Am Dienstag, den 26.06.2018, um 19.00 Uhr, findet der diesjährige Abend der Mathematik im Rundling statt.

Dabei werden Schülerinnen und Schüler der Schule ihre Seminararbeiten vorstellen, und die Klasse 6b wird einen mathematischen Sketch präsentieren.



Wie bereits in den vergangenen Jahren erhalten bei dieser Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder die Preisträger der verschiedenen Mathematik-Wettberbe ihre Preise.



Neu in diesem Jahr: Den musikalischen Rahmen gestalten junge Musikerinnen und Musiker.



Veranstaltungsort: A-Bau, Rundling des Gymnasiums

Zugang von Westen bei der Bibliothek

Der Eintritt ist frei.