Dreikönigskonzert "Mozarts Opernwelt" mit dem Königsbrunner Kammerorchester

Königsbrunn : Willi-Openländer Halle |

Zum Dreikönigskonzert 2019 präsentiert das Kulturbüro das Königsbrunner Kammerorchester unter der Leitung von Christoph Teichner, Kulturpreisträger des Jahres 2017. Die musikalische Reise in die Welt der Opern von Wolfgang Amadeus Mozart und seinen Zeitgenossen wird gesanglich dargestellt vom Universitätschor Augsburg mit 150 Mitgliedern unter der Leitung von Dr. Andreas Becker und den Solisten Laura Faig (Sopran), Elisabeth Lottner (Alt), Wolfgang Frisch -Catalano (Tenor) und Daniel Böhm (Bass). Zu hören sind Ausschnitte aus den Opern „Don Giovanni“, „Figaros Hochzeit“, „La clemenza di Tito“ und „Die Entführung aus dem Serail“ von W. A. Mozart sowie Auszüge aus „Orpheus und Eurydike“ von Christoph Willibald Gluck und »Amadis de Gaule« von Johann Christian Bach. Das im Jahre 2013 gegründete Kammerorchester zählt rund 30 begeisterte Musiker. Neben dem bekannten Repertoire aus Barock und Klassik liegt ein Schwerpunkt des noch jungen Orchesters n der Wiederaufführung von unbekannten Kompositionen des 18. Jahrhunderts.



Besonders freut sich Ursula Off-Melcher, die Leiterin des Kulturbüros, auf die bereits bewährte sehr gute Zusammenarbeit mit Christoph Teichner und Andreas Becker: „Beide Orchester- und Chorleiter waren bereits zu anderen Dreikönigskonzerten aktiv, jedoch noch nie gleichzeitig.“



Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 02. November. Eintrittskarten können an diesem ersten Vorverkaufstag nur persönlich erworben werden. Telefonische Reservierungen sind leider nicht möglich. Der Online-Kartenverkauf startet am Montag, 5.11. unter www.reservix.de.



Eintrittspreise: 22 €, 19 € und 16 €



Öffnungszeiten Kulturbüro:

Montag und Freitag 8.00-12.30 Uhr

Dienstag 7.00-16.00 Uhr

Donnerstag 8.00-12.30 und 14.00-18.00



Weitere Informationen im Kulturbüro Königsbrunn, Marktplatz 9, Tel. 08231-606 260 erhältlich.