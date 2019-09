Dreikönigskonzert 2020: „Das Land des Lächelns“

Konzertante Aufführung in einer Fassung für Sprecher, Solisten, Chor und sinfonisches Blasorchester.

Gesamtleitung: Christoph GünzelEinstudierung Chor: Sandra Möhring und Hermine Schreiegg„Dein ist mein ganzes Herz“, das berühmte Liebeslied kennt jeder, mit diesem und weiteren bekannten Melodien wird Sie der Musikverein Dasing beim Dreikönigskonzert 2020 in die Welt der Operette entführen. „Das Land des Lächelns“ wird vom sinfonischen Blasorchester Dasing mit namhaften Gesangssolisten, dem Chor des Leonhard­ Wagner Gymnasiums Schwabmünchen und Sprecher aufgeführt. Das Arrangement hierzu stammt von Christoph Günzel. Die Operette handelt von der Grafentochter Lisa (Carmen Sánchez-­Piva), sie verliebt sich in den Prinzen Sou-­Chong (Anton Klotzner) und folgt ihm nach China. Dort wird das Paar auf den Boden der Wirklichkeit zurückgeworfen. Lisas Verehrer, Graf Gustav von Pottenstein (Wolfgang Wirsching) ist ihr gefolgt und spendet ihr Trost. Er lernt dort Mi (Susanne Pemmerl), die Schwester des Prinzen kennen. Sou­-Chong heiratet vier Mandschu­ Mädchen und stürzt Lisa damit in tiefe Verzweiflung. Sie plant die Flucht aus dem Palast. Sou­-Chong will sie aufhalten lässt sie jedoch mit einem traurigen Lächeln ziehen.Vorverkauf ab Montag, 4.11.19Eintritt: 22 €, 19 €, 16 €Karten sind im Kulturbüro, in der Stadtbücherei und online unter www.reservix.de erhältlich.