Die schönsten Bilder aus sechs Jakobswegen – mit Wolfgang Niederzoll

Vortrag und Bildervorführung mit Wolfgang Niederzoll

Viele Pilgerwege führen nach Santiago de Compostela.Die Routen durch Spanien zum Grab des Apostels Jakobus ziehen seit über 1000 Jahren unzählige Wanderer in ihren Bann. Herrliche Landschaften, wunderbare Natur, mittelalterliche Städte, Begegnungen, Erfahrungen und tiefe Zufriedenheit über das Erreichen des Ziels machen diese Reisen so einzigartig.Wolfgang Niederzoll erzählt von seinen Pilgerreisen und zeigt Ihnen die schönsten Bilder vom Camino Francés, Camino del Norte, Camino Primitivo, Camino Inglés, Camino Portugués und der Via de la Plata. Lassen Sie sich inspirieren von der Schönheit der Wege. Vielleicht regt sich sogar der Entschluss, einen dieser Pilgerwege im Heiligen Jahr 2021 zu begehen.Eintritt frei, begrenzte Platzzahl, Voranmeldung erforderlich!Spenden erbeten für das Projekt: Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika.Bitte beachten Sie:- Bitte melden Sie sich per Mail (kulturbuero@ koenigsbrunn.de), telefonisch (08231 / 606260) oder persönlich verbindlich an. Wir benötigen die Kontaktdaten aller Besucherinnen und Besucher. Die Daten dienen ausschließlich zur Informations-Weitergabe, falls eine Corona-Infektion bekannt wird und werden nach 4 Wochen vernichtet.- Bitte denken Sie an einen Mund-Nasen-Schutz und tragen Sie diesen, bis Sie Ihren Platz eingenommen haben.- Bitte halten Sie sich an das Abstandsgebot von 1,5 m.- Personen mit Krankheitssymptomen dürfen die Veranstaltung nicht besuchen.- Eine Bewirtung findet nicht statt, Sie können sich aber gerne Getränke mitbringen.