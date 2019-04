Bücherfrühling - Lesung mit Christina Stöger "Meer der Träume"

Königsbrunn : Stadtbücherei Königsbrunn Schwabenstraße 43 |

Im Rahmen des Königsbrunner Bücherfrühlings Christina Stöger zu einer Autorenlesung in die Stadtbücherei.

Die Königsbrunner Autorin erhielt 2017 für ihren neuen Roman „Meer der Träume“ den Planet Award, Buch des Jahres in der Rubrik Liebesromane/Erotik von Radioplanet Berlin. Kathrin Jörg, die Leiterin der Stadtbücherei, freut sich vor allem darüber, dass eine Königsbrunner Bürgerin als Autorin zu Gast ist.

Realität und Fiktion verschmelzen, werden eins und reißen Fee mit sich in eine Welt zwischen Traum und Wirklichkeit. Lassen auch Sie sich mitreißen von diesem emotionsgeladenen Spannungsroman, den Ihnen die Autorin präsentiert. „Königsbrunn hat inzwischen einige Autoren hervorgebracht, darauf können wir stolz sein,“ so Ursula Off-Melcher, die Leiterin des Kulturbüros.

Nähere Informationen und Karten zu 5 € im Vorverkauf erhalten Sie in der Stadtbücherei, Schwabenstr. 43, im Kulturbüro oder unter www.reservix.de.