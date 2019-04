Aussendung neu ausgebildeter HospizbegleiterInnen

Königsbrunn : St. Johanneskirche Königsbrunn |

Elf engagierte Personen haben im letzten halben Jahr an einem Qualifizierungsseminar des ökumenischen Hospizvereins Christrose teilgenommen und sind zu Hospizbegleitern ausgebildet worden. Sie werden nun in einem besonderen Gottesdienst zu ihrem neuen Dienst am „Nächsten“, der ehrenamtlichen Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden, ausgesendet. Die Aussendungsfeier findet in der evangelischen St. Johanneskirche am 12. April um 19 Uhr statt und ist öffentlich.

Wie Ausbildungsleiterin Silvia Seitz mitteilt, haben fast alle Teilnehmer den intensiven Kurs bis zum Ende absolviert und werden in Zukunft das Team der aktiven ehrenamtlichen Hospizbegleiter und Hospizbegleiterinnen verstärken.

Nähere Informationen unter Telefon 08231/915203, www.christrose.info