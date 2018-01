Angelika Beier - Zwischen Sex und sechzig

Königsbrunn : Spiegelsaal Königsbrunn |

Mit Vollgas in die zweite Lebenshälfte

​



Überfällt Sie abends um 10 gelegentlich eine merkwürdige Bettschwere ? Müssen Sie abends nicht mehr zuhause vorglühen ,um Geld zu sparen? Lösen Sie lieber Sudoku-Rätsel anstatt an Kamasutra, Tantra und fesselnden Sex zu denken? Sie können sich zwar noch gut an das „erste Mal“ erinnern, aber nicht mehr an das letzte Mal?



Wenn Sie mindestens eine dieser Fragen mit Ja beantworten können,dann haben Sie das Ende Ihrer Jugend erreicht und sind reif für Angelika Beiers neues Programm.



Angelika Beier spielt Fanny. Und Fanny ist eine Frau in den „Besten Jahren.“ Kein Wunder, sie ist in den besten, weil sie die Guten bereits hinter sich hat.



Lieber ein Tantra-Seminar mit schmerzendem Hintern und Lichtsex inklusive, als immer die gleiche fade Leberwurst,denkt sich Fanny .Und auch Ihre Freundinnen sind wieder dabei! Gisa,die höchst inspiriert von Shades of Grey Fesselspiele mit ihrem Willi macht,wo sie nur noch die Feuerwehr retten Kann. Party in Wien,Tante Else, die listige Alte, die ihr Geld mit dubiosen Wetten verdient, Party bei der dekadente Wienerin Mizzi ,und Jessi die ein Geheimnis mit Georg Cloony teilt,Und sie erfahren was über die geheime Leidenschaft die alle Männer miteinander verbindet!!!​



Und alle zusammen sind: Angelika Beier, humorvolle Vagabundin auf den Spuren etlicher Ausbrüche: gelungenen und missglückten, spannenden, absurden, bizarren, rasanten, komischen … gewürzt mit schaurig schönen Songs.Reißen auch Sie aus! Und wenn es nur für einen Abend ist. Gönnen Sie sich eine AUSZEIT in Angelika Beiers klingendem Narrenkäfig, denn das Leben ist zu schön, um es zuhause auf der Couch zu vertrödeln.​



Regie : Evelyn Plank



Textliche und musikalische Mitwirkung : Walter Zauner,,Carolyn Breuer ,Thomas Bogenberger



Einlass: 19:00 Uhr



Ort der Veranstaltung: Spiegelsaal Königsbrunn, Keltenstraße 2, 86343 Königsbrunn​



Karten hierfür gibt es hier im Ticketshop und unter www.reservix.de im Vorverkauf für € 16,00 und an der Abendkasse für € 20,00.



Infos unter: 08231 - 60 94 39