Alexandra Gauger - Amore & Problemi

Königsbrunn : Spiegelsaal Königsbrunn |

Amore und Problemi



Wo Amore ist kommt Problemi ganz von selbst.



Ein Glück ist die Frau Gauger in der Nähe und dichtet mit Kunst und Kleber,

Musik und Mut havarierte Herzen ab.

Geschichten von der Mutterliebe bis zur Grabpflege.

Der Weg zwischendrin ist gespickt mit Lust, Leidenschaft und unvergessenen

Küssen.

Wie passt ein Ehevertrag zum romantischen candle light Dinner und ist ein

Selfie die neue Art der Selbstbefriedigung.

Geschichten der Liebe, abseits vom Tinder Date und gut eingeübten

Fummelyoga.

Eins wird an diesem Abend klar, Humor ist der Boden auf dem die Liebe

wächst.

Alexandra Gauger ist die Gärtnerin der Liebe und sie berichtet uns von der

Botanik der Beziehungen.

Dabei überzeugt die Sängerin, Kabarettistin und TV Modertatorin wie immer

durch musikalisches Können an der Stimme, Klavier und Loopstation.

Lebendige Geschichten und dem ein oder anderen Liebeslied für jede

Gelegenheit.

Ein Abend mit Herz, Stimme, Witz und Verstand!



