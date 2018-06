Africa Night im Flammbistro

Königsbrunn : Flammbistro Le Tresor |

In Zusammenarbeit mit dem Königsbrunner Weltladen veranstaltet das Flammbistro Le Tresor, in Königsbrunn, einen afrikanischen Abend!



Hierbei können Sie sich über fairen Handel erkundigen, Weine aus Afrika testen

und die kulinarischen Spezialitäten vom Bistroteam.



Wir werden an diesem Abend auch ein soziales Hilfswerk vorstellen und unterstützen:

Kidzangoni e.V. Augsburg



Kidzangoni – das ist ein kleines Dorf südlich von Mombasa, Kenia. In den vergangenen Jahren hat sich dort einiges getan: Die Augsburgerin Doris Hoy-Sauer hatte 2010 gemeinsam mit ihrem Mann Ludger Sauer einen gemeinnützigen Verein gegründet, um die Kinder in Kidzangoni zu unterstützen. „Eigentlich kamen wir durch Zufall nach Kidzangoni. Als wir aber erst mal da waren, wollten wir helfen – nachhaltig und zielorientiert“, so Doris Hoy-Sauer. Das Ergebnis dieser zielorientierten Hilfe ist zwischenzeitlich überall im Dorf zu spüren: Der Kindergarten wurde neu gebaut, ist inzwischen eine offiziell „staatlich anerkannte Vorschule“ und bietet rund 120 Kindern die Möglichkeit, Englisch, Lesen und Schreiben zu lernen. Mit Hilfe von Patenschaften, die das Ehepaar vermittelt, besuchen inzwischen 86 Kinder eine nahe gelegene private primary-school – der „älteste“ Jahrgang kommt Ende dieses Jahres zur Abschlussprüfung. Seit 2011 kann der Verein medizinische Versorgung im Dorf anbieten: Dr. Otieno, ein ortsansässiger Arzt, der selbst mithilfe einer Patenschaft Schule und Studium finanzieren konnte, kommt regelmäßig ins Dorf, um die Kinder zu untersuchen und sie mit lebenswichtigen Medikamenten zu versorgen.



Weiter Überraschungen sind geplant!



Reservieren Sie rechtzeitig ihren Platz! Eintritt ist frei!

Flammbistro Le Tresor, Bgm-Wohlfarth-Str. 91, 86343 Königsbrunn

Telefon 0 82 31/92 67 138