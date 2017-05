Königsbrunn : Spiegelsaal Königsbrunn |

CHRISTOPHER KÖHLER - AbrakaLABER





Aller guten Dinge sind drei! Christopher Köhler geht mit seinem mittlerweile dritten Soloprogramm auf Tour! Und auf Touren kommt Köhler wenn er zu zaubern und labern und beginnt. Und das ist auch Programm: „AbrakaLABER“.



Christopher Köhler macht Schluss mit dem Image des langweiligen und braven Zauberkünstlers, den Sie beim letzten Betriebsfest oder im Varieté gesehen haben. Diese Kunstform kann auch verdammt noch mal lustig und „anders“ sein! Und genauso anders ist auch diese Show. Auf Augenhöhe mit dem Publikum zeigt Köhler mit saloppen Mundwerk altbewährte und brandneue Nummern und beweist: „Comedy Magic“ kann man nicht beschreiben. Man muss es gesehen haben!



Christophers größte Stärke ist das Improvisieren mit den Zuschauern und so garantiert er dem Publikum einmalige Augenblicke, die es nie vergessen wird. Seine Show ist verblüffend, absurd und unglaublich emotional. Abwechslungsreicher kann ein Abend nicht sein.



Christopher Köhler begeistert sein Publikum regelmäßig in renommierten Mixshows wie dem Quatsch Comedy Club oder der Schmidts Mitternachtsshow. Er hat mit "Köhler am Werk" und "Die Magier" eigene Bühnenshowkonzepte und ist regelmäßig im TV zu sehen. Er war u.a. bereits zu sehen bei Nuhr ab 18, TV total, RTL Punkt 12, SAT.1 Frühstücksfernsehen, MDR um Vier, Hallo Hessen, VOX, NDR Comedy Contest und als Moderator des SKL Millionen-Events.



Pressestimmen:



"Der Mix aus verblüffenden Kunststücken und totalem Blödsinn machten enorm viel Spaß!"

(Kölnische Rundschau)



"Ein echter Brüller ist Comedy-Zauberer Christopher Köhler. Wie der die Performance der „ernsten“ Magiershows aufs Korn nimmt, ist genial."

(Westfälische Zeitung)



"Garant für gute Laune und beste Unterhaltung"

(Bonner Generalanzeiger)



Tickets unter www.spiegelsaal.eu



Infos unter 08231 - 60 94 39