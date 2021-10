75 Jahre Kriegsende: Schicksale aus Königsbrunn (Nachholtermin für den 6.5.2021)

Der Einführungsvortrag mit Gedenkausstellung von Stadtarchivarin Susanne Lorenz fand bereits im Oktober 2020 statt. Aufgrund des großen Interesses lädt das Team des Kulturbüros zu einer Wiederholung des Vortrags am Donnerstag, den 25.11.2021, in das Cineplex Königsbrunn ein.

Genaue Aufzeichnungen zum Ende des Zweiten Weltkrieges sind nur wenige im Stadtarchiv vorhanden. Deswegen wurden für diesen Vortrag Zeitzeugen, die in Königsbrunn geboren und aufgewachsen sind, interviewt. Thematisiert wurden der Alltag im Dorf, die Ernährung, die Situation in den Schulen, den Einmarsch der Amerikaner und die ersten Wochen der Besetzung. Die teils sehr persönlichen Schilderungen aus der Zeit von Weihnachten 1944 bis Sommer 1945 wurden in Film und Ton aufgenommen und bieten viele neue Einblicke auf die Geschehnisse zum Ende des Dritten Reiches.